Moto3 Austria, Prove 2: Darryn Binder si conferma, ed ecco la pioggia

Secondo turno di libere chiuso anzitempo per l'arrivo della pioggia. In testa si era piazzato ancora Darryn Binder, seguono Pedro Acosta e John McPhee.

Seconda sessione di prove libere che inizia su pista asciutta, ma finisce anzitempo sotto la pioggia battente… Prima di questo stravolgimento meteo Darryn Binder aveva piazzato nuovamente il tempo di riferimento, anche se con un tempo ben più alto rispetto al mattino. Il leader Moto3 Pedro Acosta segue in seconda posizione, terzo infine è John McPhee. Nessun cambiamento significativo per quanto riguarda la classifica combinata. Gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Qualche nuvola in più in cielo, si riparte dal crono di 1:36.215 stampato da Darryn Binder nel corso delle prime libere di questa mattina. I tempi inizialmente sono ben più alti rispetto al turno precedente, con sempre il pilota sudafricano al comando davanti al leader Moto3 Acosta. Non manca qualche rischio per il giovane spagnolo, senza conseguenze, mentre il colpo di scena arriva negli ultimi 12 minuti. Ecco la bandiera da pioggia e l’attività si blocca, visto che tutti tornano ai rispettivi box. Condizioni che non fanno che peggiorare… Classifica quindi congelata, Darryn Binder è in testa su Pedro Acosta e John McPhee.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Sepang Racing Team