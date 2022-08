Riuscirà Dennis Foggia a recuperare sui due ragazzi spagnoli al comando? L’italiano dovrà dare il massimo e non commettere più errori, ma la rimonta appare comunque difficile, visto che il duo Aspar ha sbagliato pochissimo… La top 3 attuale ci dice che Sergio Garcia comanda con 182 punti, Izan Guevara ne ha 179, Foggia è 3° a quota 140. La lotta Moto3 va avanti al Red Bull Ring (con la sua nuova chicane), dove l’anno scorso il nostro portacolori è salito sul podio. Ma il trionfo è andato all’attuale leader iridato, che certo punterà perlomeno a ripetersi. Aggiungiamo che Guevara è determinato a portare a casa molto più dell’8° posto ottenuto nell’edizione 2021 del GP d’Austria. Rivediamo com’è andata l’anno scorso.

Foggia-Fenati a caccia di Acosta

A sette giorni di distanza dal GP di Stiria, il Red Bull Ring è di nuovo protagonista per un nuovo evento mondiale. Il leader Moto3 è Pedro Acosta, vincitore nel round precedente, inseguono sia Romano Fenati che Dennis Foggia, alla ricerca di una rimonta quasi impossibile sulla giovane stella spagnola. I due italiani, 3° e 4° in classifica generale, arrivano alla replica austriaca rispettivamente con 87 e 97 punti di ritardo… Da non dimenticare anche Sergio Garcia 2° nella generale, ma non un mago delle qualifiche, come dimostra il 14° posto al via. ‘Fenny’ intanto fa il suo in qualifica e si prende una bella pole position su Tatsuki Suzuki e Jeremy Alcoba. Gli altri due contendenti invece non iniziano da una posizione così favorevole: Acosta è 7°, Foggia 9° in griglia. Ma in questa corsa non fa troppa differenza, anzi dopo il round della settimana precedente i piloti sono ancora più vicini.

Recupero minimo

L’ottima partenza del poleman Fenati infatti non si concretizza in una fuga per la vittoria. Inizialmente ci provano in quattro, ma senza successo, visto che in breve tempo si compone un folto e battagliero gruppetto ormai tipico della Moto3. Scatta così una nuova lotta serrata per podio e vittoria, con tutti i maggiori protagonisti presenti all’appello. Questo per circa metà gara, finché non si staccano in otto, infine in sei, tra loro non mancano i quattro delle zone alte in campionato. Una volta di più tutto si decide all’ultimo giro: nella penultima curva Sergio Garcia riesce a trovare lo spunto vincente contro un Deniz Öncü a caccia del primo trionfo. Il turco prova a rispondere, ma 27 millesimi gli negano il grande risultato. Dietro è volata a tre, con Dennis Foggia che si prende di forza il terzo gradino del podio davanti a Pedro Acosta e Romano Fenati. Il leader Moto3 non vince ma limita i danni, visto che gli inseguitori recuperano pochissimo. Un altro mattoncino per il giovane di Mazarrón, lanciato verso la storia…

Bestseller, l’autobiografia del Genio F1 Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”