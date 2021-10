Jaume Masiá è il migliore nell'ultimo turno di libere. A seguire troviamo i nostri Stefano Nepa, Dennis Foggia e Niccolò Antonelli.

Ultimo e più importante turno di libere Moto3, chiuso con Jaume Masiá al comando della classifica. L’alfiere KTM Ajo piazza la zampata negli ultimi minuti, bel finale anche per Stefano Nepa che arraffa il secondo posto davanti ai connazionali Dennis Foggia e Niccolò Antonelli. Direttamente in Q2 il leader iridato Pedro Acosta, per i nostri colori ci saranno anche Romano Fenati ed Andrea Migno, manca l’accesso davvero di un soffio (14 millesimi) Alberto Surra. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Pista asciutta e temperature tra i 23 ed i 27° C : scatta così il turno più importante per decidere la top 14 che accederà direttamente alla Q2. Segnaliamo l’assenza di Sergio García, unfit per le conseguenze dell’incidente nelle FP1. Un bel colpo anche per le sue speranze in classifica iridata… Poco prima di questa sessione Tech3 ha ufficializzato la sua formazione 2022, con la conferma Deniz Öncü ed il rookie Daniel Holgado (qui i dettagli). In pista invece pochi minuti ed Andrea Migno è costretto a fermarsi per problemi alla sua Honda.

Fortunatamente il problema è presto sistemato, l’alfiere Snipers riesce così a ripartire. È una sessione con il duo KTM Ajo presto in vetta, ma con una classifica combinata a lungo invariata. Almeno fino ad una decina di minuti dalla fine, quando Foggia inanella una serie di giri veloci che gli permettono di prendere il comando. Ma arrivano anche Fenati, Masiá e tutti gli altri: scatta così l’assalto finale per il miglior tempo possibile e quindi un piazzamento in top 14. È Jaume Masiá a chiudere con il miglior tempo, seguono tre ragazzi italiani.

La classifica FP3

La classifica combinata

