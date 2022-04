Moto3 Austin, Prove 3: comanda Dennis Foggia, brividi per Surra

Un’ultima sessione di prove libere interrotta da bandiera rossa, ma chiusa con Dennis Foggia in vetta alla classifica delle FP3. Non manca un altro botto per Alberto Surra, dolorante e portato al Centro Medico per controlli. La top 3 del turno è completata da Jaume Masiá e da Andrea Migno, non cambia invece quella vista in classifica combinata dopo le FP2. Ecco com’è andato quest’ultimo turno di libere.

Prove Libere 3

Si riparte dai tempi del secondo turno di libere, chiuso con due italiani al comando. Ma si registra subito un caduta per Riccardo Rossi, ma poco dopo c’è anche un altro brutto incidente per Alberto Surra (contatto con Ortolá), stavolta sul dritto verso la curva 12. È il secondo grosso incidente in due giorni per il pilota Snipers, molto dolorante: segue la bandiera rossa a 27:59 dalla fine per permettere i soccorsi.

Surra, sempre cosciente, viene portato al Centro Medico per controlli, mentre la sessione riparte. A referto anche una scivolata per Suzuki, mentre il suo compagno di box rimane stabilmente in testa in classifica combinata. Riguardo il turno invece c’è Andrea Migno a lungo al comando, prima di un finale come sempre molto movimentato. Ma che vede sempre un italiano davanti: Dennis Foggia è il migliore delle FP3, pur senza migliorare il best lap precedente, seguono Jaume Masiá e Migno.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com