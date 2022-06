Moto3 Assen, Prove 3: Izan Guevara precede Dennis Foggia per 0.035

Izan Guevara si fa rivedere nel terzo turno di libere Moto3. Lo spagnolo svetta su pista asciutta, con Dennis Foggia che si ferma ad appena 35 millesimi, mentre in terza piazza c’è il leader Sergio García. Sono loro i tre ragazzi di testa verso la Q2, al comando di una top 14 che comprende anche Riccardo Rossi ed Andrea Migno, nonostante la scivolata nei minuti finali. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Si riparte da un venerdì dominato da David Muñoz: esordiente assoluto sul mitico tracciato dei Paesi Bassi, lo spagnolo ha piazzato il tempo di riferimento sia sotto la pioggia nelle FP1 che in condizioni miste nelle FP2. Oggi splende il sole sul TT Circuit Assen e fin dai primi minuti ci sono svariati cambiamenti per quanto riguarda la classifica combinata. Si rivede Izan Guevara, ormai diventato il grande rivale del leader Moto3 e compagno di box Sergio García. A referto anche un lungo con caduta per Whatley alla Stekkenwal, poco dopo Fernández finisce a terra alla Strubben. Ma l’incidente più brutto si verifica a nove minuti dalla fine: un violento highside alla Stekkenwal per Fellon.

Foto: Valter Magatti

Sasaki si vede anche costretto ad un lunghissimo fuoripista per evitarlo. Il pilota francese è un po’ dolorante, ma torna al box sulle sue gambe. Cade anche Migno, nel suo caso una scivolata alla Ossebroeken, mentre Bartolini è protagonista di un highside alla Geert Timmer. Stesso punto in cui scivola Holgado pochi attimi dopo: regime di bandiera gialla, ci sarà una sanzione. Per finire, Toba allo scadere finisce a terra alla Strubben. Alla fine ecco i ‘soliti noti’ in vetta, ovvero il trio che comanda la classifica generale. Comanda Izan Guevara, segue Dennis Foggia, terza piazza per Sergio García.

La classifica FP3/combinata

Foto: Aspar Team