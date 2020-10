Moto3, Aragón: Prove 3, Andrea Migno chiude in testa

Incidenti e bandiere gialle sul finale, con tanti tempi quindi cancellati. Alla fine davanti c'è Andrea Migno, seguito da Jeremy Alcoba e Niccolò Antonelli.

Un ultimo turno di libere Moto3 che non manca di stravolgimenti ben dopo la conclusione. Gli incidenti finali e le conseguenti bandiere gialle infatti portano a cancellare svariati tempi. Alla fine al comando c’è Andrea Migno a precedere Jeremy Alcoba e Niccolò Antonelli, quarto è Deniz Öncü. Poche novità per quanto riguarda la classifica combinata: solo in 10 hanno fatto meglio rispetto a venerdì.

Temperature sempre fresche, ma meno rispetto a quanto incontrato nella prima giornata di libere. Turno importante per decidere la top 14 che andrà direttamente in Q2. Primi minuti in cui Tatay si porta al comando, ma registriamo anche l’incidente (piccolo highside) di Baltus. Ben più brutto è invece l’highside di Toba, apparso dolorante: per lui per precauzione non manca un passaggio al Centro Medico.

In molti si contendono la vetta nel corso del turno, ma sono davvero pochi i cambiamenti per quanto riguarda la classifica combinata. Brutte cadute anche per Kofler e Dupaquier sul finale, con tutti i piloti lanciati per l’assalto finale. Proprio per questo parecchi giri verranno cancellati, portando a tanti stravolgimenti in classifica rispetto a quanto visto alla bandiera a scacchi. A seguire le classifiche definitive.

La classifica FP3

La classifica combinata