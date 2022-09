Ayumu Sasaki al comando nelle prime prove libere Moto3 ad Aragon. Inizia così il fine settimana al MotorLand, con “Crazy boy” del Max Racing Team in evidenza in questo inizio di GP. Subito dietro di lui c’è Izan Guevara, leader iridato dallo scorso evento a Misano dopo gli errori del rivale e compagno di box Sergio Garcia. Nona posizione per Dennis Foggia, migliore degli italiani in classifica ed anzi unico in top ten, non mancano due wild card molto interessanti. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Un volto nuovo per questo fine settimana, nelle vesti di terzo pilota MT Helmets-MSi ad Aragon: ecco Alessandro Morosi, al debutto assoluto nel Mondiale Moto3 (la nostra intervista). C’è poi la grande novità, ovvero la squadra Angeluss tutta al femminile attorno a Maria Herrera (le prime immagini dalla pista), wild card col #69 del papà visto che il suo #6 è già di Yamanaka. Non manca il supporto tecnico del team MTA di Alessandro Tonucci (che ci ha raccontato l’iniziativa), di cui Angeluss è main sponsor.

Si comincia con gli spagnoli da subito in bella evidenza, compreso il neo leader Moto3 Guevara, mentre a circa metà sessione registriamo una doppia scivolata per Bartolini sempre alla curva 12. A referto poi nei minuti finali anche una caduta per Nepa in curva 8, all’inizio del ‘cavatappi’. La classifica, come sempre, si stabilizza solamente alla fine, una volta concluso l’ultimo assalto al tempo. Svetta Ayumu Sasaki, che precede Izan Guevara e Xavi Artigas, 9° Foggia primo degli italiani.

La classifica

Foto: motogp.com