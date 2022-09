Dennis Foggia missione Mondiale: bisogna battere gli spagnoli a casa loro

Dennis Foggia può ancora sperare nel titolo Moto3? La matematica di sicuro lo aiuta, visto che è a -35 e ci sono altri sei GP in programma. Ora tocca al MotorLand Aragon, penultimo evento europeo della stagione, nonché un bel ricordo per l’italiano di Leopard. L’anno scorso infatti è stato proprio lui il vincitore sul tracciato spagnolo! Dopo aver ribadito la sua supremazia a Misano, un altro centro sarebbe una bella iniezione di fiducia per tenere ancora vive le speranze iridate. Seguono infatti quattro grandi incognite tre Asia e Oceania, tracciati non più visti dal 2019 e per alcuni anzi del tutto sconosciuti. Ecco perché è importante mandare un altro forte segnale su un ‘terreno sicuro’ all’agguerrito duo Aspar, che certo ad Aragon vorrà fare molto meglio del GP 2021… Rivediamolo.

Foggia-Öncü all’ultimo respiro

Decisamente impossibile indovinare il finale della corsa basandosi su quanto successo il giorno prima in qualifica. Darryn Binder in pole position non ha concretizzato, ma soprattutto il leader Moto3 Pedro Acosta ha commesso uno dei suoi rari errori nell’annata che l’ha visto esordiente-campione. Ad appena 4 giri dalla fine infatti ecco il colpo di scena: il capoclassifica mondiale, saldamente in zona podio, scivola e falcia anche l’incolpevole Xavi Artigas. Sergio García, in quel momento secondo nella generale ad oltre 40 punti di ritardo, aveva un’occasione d’oro per avvicinarsi sensibilmente, ma all’ultimo giro si butta via e vanifica così tutto il lavoro svolto. E Dennis Foggia? Lui scattava 14°, la gara appariva in salita ed invece, con costanza e determinazione, è riuscito ad agganciarsi presto al folto gruppo in lotta per il podio. Uno dei battaglieri protagonisti di una corsa imprevedibile, prendendosi una vittoria davvero sudata. Dietro di lui infatti Deniz Öncü non molla l’osso con la prima possibile vittoria mondiale così vicina. Ma non si arrende nemmeno Dennis Foggia, che riesce a regolare il battagliero pilota turco per soli 41 millesimi! Acosta è ancora saldamente il leader, l’italiano invece si porta a -58: un recupero che, al 13° round (su 18) della stagione, tiene ancora vive le speranze mondiali.

Dove siamo rimasti

Ripetere il risultato del 2021 sarebbe l’ideale per l’alfiere Leopard Racing. Dopo il trionfo a Misano, un altro centro in gara sarebbe importantissimo. Stavolta il divario rispetto al leader iridato è nettamente inferiore rispetto all’anno scorso, Dennis Foggia può provarci fino alla fine. Certamente però i ragazzi Aspar non rimarranno a guardare. Izan Guevara è per la prima volta il capoclassifica iridato e si sta ponendo sempre di più come l’uomo da battere, il vero favorito per la vittoria finale nella categoria. Sergio García invece deve dimenticare immediatamente il disastroso GP di San Marino e rispondere subito al compagno di box, ora in vetta con 11 punti di margine. Nonché cancellare i fantasmi di Aragon 2021, con quell’incredibile errore nelle ultime curve. Chi emergerà in questo nuovo weekend spagnolo? La lotta è ancora apertissima.

La top ten iridata

1. Izan Guevara – GasGas Aspar Team – GasGas – 204 punti

2. Sergio García – GasGas Aspar Team – GasGas – 193 punti

3. Dennis Foggia – Leopard Racing – Honda – 169 punti

4. Jaume Masiá – Red Bull KTM Ajo – KTM – 147 punti

5. Deniz Öncü – Red Bull KTM Tech3 – KTM – 140 punti

6. Ayumu Sasaki – Husqvarna Max Racing Team – Husqvarna – 138 punti

7. Tatsuki Suzuki – Leopard Racing – Honda – 124 punti

8. Andrea Migno – Snipers Team – Honda – 84 punti

9. Carlos Tatay – CFMoto PrüstelGP – CFMoto – 70 punti

10. Daniel Holgado – Red Bull KTM Ajo – KTM – 67 punti

La classifica completa

Foto: motogp.com