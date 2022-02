Moto3: Ana Carrasco, è iniziato il secondo capitolo nel Motomondiale

Ana Carrasco e la Moto3, primo contatto. Due giorni di test a Jerez con un assaggio del ritorno della pilota murciana nel Motomondiale.

A Jerez abbiamo avuto un primo assaggio del ritorno di Ana Carrasco nel Campionato del Mondo. In questo periodo anche la Moto3 si sta “risvegliando” in vista del nuovo anno ed i due giorni di test privati sono stati decisamente importanti in questo senso. Tanti volti nuovi in azione, ma anche il ritorno della Guerriera Rosa nella classe minore sei anni dopo il primo capitolo. La campionessa Supersport 300 2018 ha un impegno davvero non da poco davanti a sé, per tanti motivi.

In primis il confronto tra derivate di serie e Motomondiale, a cui aggiungere la ‘sfida’ del gentil sesso contro i ragazzi della categoria. Per quanto riguarda Jerez, Carrasco ha completato 73 giri nella prima giornata, a cui aggiungerne altri 50 nel day-2. A livello di tempi registriamo costanti miglioramenti, fino a piazzare un 1:49.165 come miglior crono dei suoi test privati. Un primo passo in sella alla KTM tutta nera del team BOÉ SKX (stasera la presentazione dei colori ufficiali).

“Era importante riprendere il feeling con una Moto3 dopo sei anni” ha sottolineato la pilota murciana. “Siamo riusciti a compiere passi avanti ogni volta che siamo scesi in pista.” Come detto, è una sfida tutt’altro che semplice. “Abbiamo tantissimo lavoro da fare” ha infatti ammesso la ‘ragazza terribile’ del Motomondiale. “Ma stiamo facendo le cose per bene e stiamo migliorando costantemente, siamo sulla strada giusta!”

Foto: BOÉ Motorsport