Moto3: Albert Arenas e John McPhee, uno zero pesante a Barcellona

Albert Arenas e John McPhee protagonisti di un bel botto in Catalunya. Uno zero al giro di boa della stagione: quanto sarà importante in ottica mondiale?

A Barcellona la classe Moto3 ha visto il primo cambio al vertice iridato dall’inizio della stagione. Ai Ogura è passato al comando grazie allo zero di Albert Arenas. Sfortunato lo spagnolo, falciato da John McPhee, scivolato nel corso di un sorpasso ad inizio gara. L’ormai ex leader della categoria era in zona e non ha potuto evitarlo. Uno smacco importante al giro di boa, punti preziosi andati perduti in ottica campionato. Non sono mancate le scuse del pilota scozzese, rammaricato per l’accaduto: ha complicato la situazione iridata del collega, ma anche la sua…