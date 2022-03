L’accordo tra KTM e Tech3 ha preso forma nel 2019, quando il risultato di questa partnership ha disputato la prima stagione in MotoGP. Una collaborazione che l’anno successivo si è estesa anche in Moto3, con la squadra di Hervé Poncharal al debutto in entry class assieme ai colori di Mattinghofen. Se nelle due stagioni precedenti il team factory di Aki Ajo ha brillato grazie a Fernández ed Acosta, questo inizio 2022 è stato più sottotono. Certo siamo ai primi due GP, ma il team satellite ha già fatto meglio. Anzi, Tech3 ha proprio battuto i ‘rivali’ del team factory in pista, come visto domenica scorsa a Mandalika.

Deniz Öncü alla riscossa

Il giovane pilota turco sta ripartendo dalla grossa crescita vista l’anno scorso. In questi primi due eventi mondiali è stato costantemente tra i battaglieri protagonisti della zona podio. Non ci è ancora risalito, ma un quarto posto in Qatar ed una quinta piazza in Indonesia, che valgono la P5 provvisoria in classifica generale, non sono niente male per dare il via alla stagione 2022. Più indietro Adrián Fernández, al secondo anno mondiale completo ma in una nuova squadra in cui deve ancora adattarsi. Certo è che Tech3 ripone le sue maggiori speranze nel 18enne di Alanya.

KTM Ajo, caccia al riscatto

Un avvio in sordina invece per Aki Ajo. Daniel Holgado però è un esordiente e nemmeno nella migliore forma fisica dopo l’importante infortunio in allenamento prima dei test di Portimao, ma segnaliamo un ottimo 9° posto a Mandalika. Accanto al campione CEV Moto3 in carica il team KTM Ajo punta nuovamente sul più esperto Jaume Masiá, alla quinta stagione in entry class e reduce dalla sua miglior annata mondiale. Un inizio 2022 a due facce, tra lo zero in Qatar e la P7 in Indonesia. Piazzamenti che gli valgono il 12° posto in classifica piloti, seguito due posizioni più indietro dal compagno di box.

Foto: motogp.com