Moto3, Snipers Team svela i colori per Andrea Migno ed Alberto Surra

Snipers Team pronto per affrontare la stagione Moto3 2022. Ecco i colori delle moto di Andrea Migno ed Alberto Surra.

Una formazione italiana determinata a dire la sua in Moto3. Snipers Team ha ufficialmente aperto il campionato 2022, mostrando i nuovi colori e riproponendo il binomio di piloti visto da metà della scorsa stagione. Per Andrea Migno sarà l’ottava annata completa in entry class (aggiungendo la mezza stagione 2014 e le presenze nel 2013). Chiaramente sarà l’uomo di punta, affiancato da un ‘mezzo esordiente’. Alberto Surra disputerà il suo primo anno mondiale completo dopo la mezza stagione 2021, puntando a conoscere i circuiti mancanti ed a scalare sempre più la classifica.

Un binomio tricolore reduce dai test Moto3 prima privati sulle piste spagnole, poi ufficiali a Portimao. Ovviamente con livree ancora nere prima dell’unveiling di questa mattina. Entrambi i ragazzi italiani hanno sottolineato i costanti passi avanti compiuti giro dopo giro sulla spettacolare pista portoghese. Mostrandosi decisamente carichi per la nuova stagione nella classe minore del Motomondiale. Manca davvero poco per dare ufficialmente il via al 2022: la prossima settimana infatti le tre classi saranno di scena a Losail per il Gran Premio del Qatar, ovvero il round inaugurale.