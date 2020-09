Moto3 2021: i piloti confermati finora e le ultime indiscrezioni

La classe Moto3 si sta muovendo in ottica 2021. Non mancano voci su possibili conferme e cambi di team. Facciamo il punto, assieme alle ufficialità arrivate finora.

Ci si muove in Moto3 per assicurarsi un posto per la stagione 2021. Qualche annuncio c’è stato, ma non mancano anche alcune voci. Come ad esempio quelle riguardanti Sergio García, in forze per il secondo anno mondiale in Estrella Galicia 0,0 e pronto a cambiare aria nella prossima stagione. Sembra infatti sia molto vicino al Aspar Team per prendere il posto di Albert Arenas, diretto in Moto2.

Secondo quanto riportato da Marca, il 17enne spagnolo sarebbe intenzionato a lasciare la struttura con cui ha corso fin dal CEV. Direzione la squadra di Jorge Martínez, che rinuncerà al suo attuale uomo di punta, pronto per cambiare categoria. Sembra ci sia già il nome del sostituto: Diogo Moreira, giovane brasiliano in forze nella stessa struttura nel Mondiale Junior Moto3, che verrebbe promosso accanto a Ryusei Yamanaka (sembra già confermato).

Un’altra voce riguarda Jaume Masiá. Il pilota spagnolo lascerà a fine stagione Leopard Racing, che ha già annunciato Dennis Foggia e l’esordiente Xavi Artigas. Dove andrà? Da settimane il suo nome viene accostato a Red Bull KTM Ajo, in cui molto probabilmente affiancherebbe il connazionale Raúl Fernández. In attesa di conferme, lo sottolineiamo, rimangono voci. Nel frattempo riassumiamo invece gli annunci arrivati finora.

Piloti Moto3 2021 UFFICIALI

Leopard Racing: Dennis Foggia-Xavi Artigas

PrüstelGP: Jason Dupasquier-Pedro Acosta

Red Bull KTM Tech3: Ayumu Sasaki-Deniz Öncü

Gresini Racing: Jeremy Alcoba-?

Petronas Sprinta Racing: Darryn Binder-?

Snipers Team: Filip Salač-?