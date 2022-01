Alessandro Zaccone e Filip Salac al debutto in Moto2 con Gresini Racing. Scherzando sul fatto che "Non si ha più la scusa del rookie."

Il progetto Moto2 si rinnova e schiera due esordienti per il 2022. Gresini Racing si presenta ai nastri di partenza con il romagnolo Alessandro Zaccone, ex CEV Moto2 e MotoE, ed il pilota ceco Filip Salac, in arrivo invece dalla Moto3. Un duo interessante per la squadra capitanata da Luca Gresini, che ha parlato di un “progetto giovane in mano ai giovani”. L’unico obiettivo al momento è imparare, avvicinandosi sempre di più ai primi. Ricordando anche cos’hanno fatto due esordienti nel 2021…

Alla fine della presentazione c’è stato tempo per parlare coi due piloti ed anche questo è stato uno degli argomenti. “L’anno scorso sia Acosta che Fernández non ci hanno aiutato, hanno alzato parecchio l’asticella dei rookie e non si ha più la scusa.” Zaccone scherza così sulla stagione che lo attende, ovvero l’esordio assoluto nel Motomondiale. Si allinea anche il collega Salac. “Erano come da un altro pianeta, molto molto veloci. Ma non mi mette tanta pressione.”

Ma rimarca anche che “Sono un esordiente e voglio imparare, fare nuove esperienze.” Stesso discorso da parte dell’italiano. “Noi dobbiamo solo guardare il nostro lavoro e sappiamo che non sarà facile.” Sottolineando che “La categoria è molto competitiva ed io ad esempio non conosco le piste extraeuropee, anche se non è una scusa.” Nessun obiettivo in particolare. “Pensiamo intanto ad imparare il più possibile, poi vedremo dove siamo.”

Foto: Gresini Racing