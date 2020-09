Xavi Vierge e Petronas Sprinta Racing insieme anche nel 2021. Un segnale di continuità per pilota e team, che puntano ad obiettivi sempre più ambiziosi in Moto2.

Primo annuncio in casa Petronas Sprinta Racing per il 2021. Xavi Vierge vestirà questi colori anche per la prossima stagione in Moto2, ufficializzato il rinnovo per un anno. Una conferma che arriva poco dopo la sfortunata caduta nel secondo round a Misano, mentre lo spagnolo si stava giocando il podio. Nel primo aveva chiuso 4°, portando il miglior risultato alla squadra, mentre tra pochi giorni ci sarà la tappa in Catalunya, in cui Vierge è determinato a brillare. Da vedere ora per il suo compagno di box: sembra esserci un ballottaggio tra Jake Dixon ed il pilota Moto3 John McPhee…

“Ringrazio per la fiducia” ha dichiarato Xavi Vierge. “Da primo momento mi sono trovato molto bene tutti i ragazzi del team: questa è una delle ragioni che mi hanno spinto a continuare con loro. La Moto2 è una categoria difficile e mantenere le stesse squadra, moto e crew è decisamente cruciale. In questa strana stagione siamo riusciti a compiere costanti passi avanti: se continuiamo così la prossima annata sarà pazzesca. I nostri obiettivi non cambiano: rimanere costantemente in top 5, lottare per podi e vittorie, e poi vedremo. L’anno prossimo vogliamo mantenerci al top in ogni gara, in modo da pensare al campionato.”

“Siamo contenti di continuare insieme” ha aggiunto Johan Stigefelt. “Abbiamo visto i suoi costanti progressi da quando è entrato a far parte della squadra. Per noi è importante continuare con lui, si parte da una posizione più avvantaggiata: tutti si conoscono, sanno come lavorare bene insieme, hanno ben presente pregi e difetti su cui concentrarsi. Abbiamo grandi speranze riposte in Xavi e siamo molto felici di questo rinnovo. Vediamo cosa ci riserverà il 2021.”