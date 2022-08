Moto2: Vietti sotto attacco, come si fermano Fernandez e Ogura?

Per la prima volta quest’anno la Moto2 ha subito un importante scossone al vertice. Celestino Vietti ha ceduto una leadership che teneva dalla prima gara, quindi nelle sue mani per 12 GP. A Silverstone l’italiano ha faticato parecchio, mentre i diretti rivali Augusto Fernandez ed Ai Ogura si sono letteralmente scatenati, parte di un quintetto che ha dato vita ad una battaglia memorabile. Lo spagnolo ha vinto ancora ed è il nuovo capoclassifica, il giapponese 4° è riuscito a superare pure lui l’alfiere VR46. Che tra due settimane deve tornare a ruggire per rispondere all’attacco degli avversari. Ormai siamo nella seconda parte di 2022, è lotta aperta fra i “tre padroni” del campionato.

Vietti sotto pressione

Come detto, ‘Celin’ è stato il leader della Moto2 fin dal GP inaugurale. Una partenza stellare in quella che è la sua seconda stagione nella categoria. Due vittorie ed un podio nelle prime tre corse del 2022, poi inizia ad esserci qualche piccolo problema in più. A referto tre zeri, due podi, altri piazzamenti in top ten, fino al 4° posto ad Assen. La ripartenza a Silverstone, tracciato mai tra i suoi favoriti, non è stata semplice. La Long Lap Penalty dopo le libere e l’incidente in qualifica non l’hanno aiutato. Ancora meno una partenza complicata in gara ed il grosso rischio di caduta (con salvataggio di gomito!) al momento di scontare la sanzione. Vietti riesce poi ad ingranare la marcia ed a risalire, portando a casa un 6° posto. Ha perso due posizioni in classifica iridata, ma vuole vedere il bicchiere mezzo pieno. “Era una pista tra le più ostiche per me” ha ammesso il pilota VR46, determinato a voltare subito pagina. “Pensiamo all’Austria, possiamo tornare tra i protagonisti.”

Fernandez a passo di marcia

Nulla si può dire se non che non sta più sbagliando. Dopo anni difficili, il pilota KTM Ajo ha messo nel mirino il grande obiettivo della categoria intermedia. La sua stagione è iniziata a corrente alternata, dal GP di Francia ecco che il click che l’ha lanciato tra i protagonisti. Negli ultimi sei GP è sceso una sola volta dal podio, ma in particolare ha ottenuto ben quattro vittorie! L’ultima a Silverstone: prima una grande lotta con Ogura e Canet, poi una super manovra finale che ha negato la grande impresa ad Alonso Lopez, sorpresa al comando della corsa. Bastava il podio per prendere la vetta in classifica piloti, viste le difficoltà di Vietti, ma Augusto Fernandez voleva il massimo possibile. Arriva così il poker di successi in questo 2022, sopravanzando l’italiano a quota 3: ora è diventato lui il pilota da battere. “Il ritmo c’è sempre stato, all’inizio però non riuscivamo a concretizzare in gara” ha sottolineato Fernandez. “Con pazienza e lavoro è arrivata la vittoria in Francia, certo è stato un bell’aiuto morale.” E chi lo ferma più adesso?

Ogura, grinta e costanza

Secondo anno Moto2, come Vietti, e l’alfiere Honda Team Asia sta ripetendo esattamente i passi compiuti in Moto3. Al secondo anno nella categoria è stato battagliero protagonista per l’iride fino all’ultima gara, in classe intermedia sta seguendo la stessa strada. Lo sta premiando soprattutto la costanza, su questo decisamente il migliore dei tre da inizio stagione: un unico zero, una vittoria, altri quattro podi, mai peggio di un 8° posto. Non parliamo poi di quando si tratta di tirare fuori gli artigli, il GP a Silverstone ne ha dato ampia prova anche nel suo caso. “A metà gara non sono riuscito a trovare la stessa velocità dei primi” ha ammesso. E nonostante tutto, rischiando e salvandosi anche col gomito, ha lottato al vertice senza sosta! Non nasconde un pizzico di delusione per questo problema e per il podio mancato, ma è un’altra gara solidissima. Da qui a fine anno, non dimentichiamoci anche di Ai Ogura.

