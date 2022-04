Comincia il lungo periodo europeo, a partire dall’Autódromo do Algarve di Portimao. Celestino Vietti, nonostante lo zero ad Austin, ci arriva da leader Moto2 dopo il grande inizio di campionato, con Ogura ed Arbolino a distanza ravvicinata. Ricordando che quest’ultimo tra l’altro ha appena imparato a vincere anche nella classe intermedia. Chi emergerà sulla bella pista portoghese? Sono tre i GP finora disputati, uno con denominazione differente, con due vincitori, ora passati in MotoGP. Campo libero quindi per un nuovo nome vincente, ma rivediamo intanto i precedenti.

Il GP del Portogallo 2020

Round conclusivo inserito in corsa in un’annata segnata dalla pandemia. È il weekend del 22 novembre, il titolo Moto2 è matematicamente ancora in ballo tra Bastianini, Lowes, Marini e Bezzecchi. Il re della corsa però sarà un altro, un giovane che sta mostrando importanti segnali di crescita dopo varie annate complicate. Remy Gardner, con la KALEX del SAG Team, chiude la sua annata migliore in classe intermedia conquistando la sua prima vittoria mondiale assieme a pole position e miglior giro in gara! Un risultato a sorpresa anche per l’orgoglioso papà Wayne, che pur ripone completa fiducia nelle capacità del figlio. Un trionfo che allunga la lista dei padri-figli vincitori di GP. Luca Marini è infine secondo al traguardo, ad aprire la sequenza di piloti in lotta per l’iride, completata nell’ordine da un eroico Sam Lowes (con una frattura ad un polso!), Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Per quest’ultimo, arrivato a Portimao comunque con margine sui rivali, è un piazzamento più che sufficiente per dare il via alla grande festa per il suo primo titolo mondiale.

Il GP del Portogallo 2021

Andiamo alla stagione successiva, con l’appuntamento a Portimao stavolta inserito ad inizio stagione dopo la cancellazione dei round americani. È aprile, si disputa il terzo evento del campionato, quindi prestissimo per parlare di lotte iridate. Quel che è certo però è che c’è un esplosivo esordiente della classe Moto2 che si sta facendo sempre più vedere. Raúl Fernández infatti è reduce dal suo primo podio, stavolta invece sale ancora più in alto. È appena il terzo GP, ma ecco che arriva la sua prima vittoria nella categoria, un altro forte segnale per una stagione che lo vedrà grande protagonista. Seconda piazza per la Boscoscuro guidata da Aron Canet, mentre è terzo Remy Gardner, sempre più solida realtà della classe intermedia. Manca invece Sam Lowes, arrivato a Portimao da leader iridato ma incappato in un incidente nel corso del primo giro. Miglior italiano Marco Bezzecchi sesto, al comando della corsa anche per qualche giro prima di subire la rimonta degli inseguitori.

Il GP di Algarve 2021

Secondo evento della stagione di scena nuovamente a Portimao. Anche il 2021 non è stato semplice a causa della pandemia, via l’Australia e riecco il Portogallo, stavolta con denominazione diversa. Una corsa che si può rivelare determinante per la lotta iridata, trattandosi del penultimo GP del campionato. Ormai è un faccia a faccia tutto in casa del team Ajo, visto che i due re della categoria Moto2 sono innegabilmente Remy Gardner e Raúl Fernández. Una volta di più quindi eccoli davanti in qualifica, con lo spagnolo in pole position davanti al collega australiano. In gara però va diversamente, visto che è Gardner a sferrare la zampata vincente ed a prendersi il successo in questa ‘replica’ portoghese. Questo nonostante avesse ben due costole rotte come conseguenza di una brutta caduta nel GP precedente! Fernández dietro di lui non molla e chiude solido secondo, rimandando così la festa iridata a Valencia. Terzo è Sam Lowes, già da tempo però fuori dalla lotta per il titolo.

Foto: motogp.com