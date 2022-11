Moto2 Valencia, Prove 3: Acosta si ripete, Pasini e Dalla Porta in Q2

I ragazzi KTM Ajo continuano a dettare il passo in Moto2. Pedro Acosta in particolare mette la sua firma anche sull’ultimo turno di prove libere, con Augusto Fernandez però subito dietro. Ai Ogura chiude in 7^ posizione e si prende la Q2 diretta, già un buon risultato per chi deve lottare per il titolo. Guardando gli italiani, Celestino Vietti cade e Tony Arbolino perde tante posizioni, solo Lorenzo Dalla Porta e Mattia Pasini riescono ad assicurarsi la top 14. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Celestino Vietti è ben lontano dalla Q2 dopo i primi due turni del venerdì. Non inizia benissimo questa sessione: pochi minuti ed ecco la scivolata alla Doohan che complica la situazione. Poco dopo c’è un altro incidente, quello di Joe Roberts alla curva 10, mentre il suo KTM Ajo è ripartito da dove s’era fermato ieri. Acosta e Fernandez si scambiano a lungo le posizioni di vertice, con un breve inserimento anche di Lopez, che ci tiene a farsi notare. Soprattutto dal campione Moto3, suo avversario nella lotta tra esordienti. Ma alla fine solo il rookie di Mazarron ed il leader Moto2 ad avere ancora la meglio, divisi tra loro da appena 66 millesimi. Ad altri sei millesimi c’è Aron Canet con Alonso Lopez 4°, Lorenzo Dalla Porta e Mattia Pasini unici italiani in Q2. Brutte notizie quindi da Vietti e Tony Arbolino… Negli ultimi minuti segnaliamo un nuovo incidente per Roberts, ma cade anche Corsi, entrambi alla Campos.

Classifica FP3/combinata

Foto: Red Bull KTM Ajo