Il duo KTM Ajo comanda questa seconda sessione di libere. Gardner chiude davanti a Fernández, giro cancellato a quest'ultimo per track limits.

Seconda sessione di libere asciutta con i protagonisti mondiali impegnati in un testa a testa. Alla fine è il leader Moto2 Remy Gardner a comandare la classifica di giornata grazie al best lap di queste FP2, segue Raúl Fernández, che si vede cancellato l’ultimo tempo veloce per limiti di pista. Solo otto millesimi a separare i due, ma non sono lontani nemmeno gli altri, in primis Augusto Fernández e Celestino Vietti, quarto e miglior italiano di questa prima giornata a Valencia. In Q2 provvisoria anche Manzi, Bezzecchi e Di Giannantonio, in una classifica con 21 punti in meno di un secondo! Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Condizioni nettamente differenti rispetto alle prime libere del mattino, di conseguenza i tempi si abbassano fin da subito, stravolgendo la classifica. Subito in vetta ecco i ‘soliti noti’, ovvero i contendenti per la corona iridata Moto2: Raúl Fernández provvisoriamente al comando, il leader Remy Gardner lo segue da vicino. Almeno finché tra loro non si inseriscono Vierge e tanti altri, mentre a lungo la caccia alla Q2 provvisoria non è particolarmente promettente per i nostri portacolori. Nei minuti finali si fanno vedere Di Giannantonio, Vietti e Bezzecchi, portatisi in zona top ten. Zampata di Remy Gardner in prima piazza, risponde però il compagno di box, che quindi chiuderebbe col miglior crono del turno e di giornata. Ma il giro gli viene tolto per limiti di pista, torna davanti il leader australiano, terza piazza ad Augusto Fernández su Celestino Vietti.

La classifica FP2/combinata

Foto: KTM Media