Moto2 UFFICIALE Izan Guevara e Aspar Team, la storia continua

Mancava ormai solo l’ufficialità, arrivata oggi. Izan Guevara realizzerà il salto in Moto2 nel 2023, ancora nelle file del Aspar Team. Una collaborazione iniziata nell’allora CEV Moto3 (ora JuniorGP), categoria in cui ha debuttato nel 2020 dopo il titolo European Talent Cup con Cuna de Campeones. Da allora la struttura di Jorge Martínez ed il giovane talento maiorchino hanno ottenuto il titolo nel Mondialino Moto3, per poi arrivare insieme nel Motomondiale. Si andrà avanti anche in Moto2, ma prima Guevara deve completare l’opera in classe minore. La sua prima corona iridata è vicinissima, in Australia avrà il primo match point.

In foto la formazione completa del GasGas Aspar Team nelle due categorie. Ryusei Yamanaka ed il rookie David Alonso in Moto3, Jake Dixon e l’esordiente Izan Guevara in Moto2. “Da anni lavoriamo con i giovani, seguendoli fin dall’inizio per continuare a formare campioni” ha sottolineato Jorge Martínez. “Collaboriamo con Izan Guevara da tre anni, non ha smesso di sorprenderci per la sua velocità ed il suo modo di lavorare. Dopo il titolo nel Mondiale Junior, ora sta lottando per l’iride Moto3 in quella che è appena la sua seconda stagione. I suoi progressi sono incredibili, potrà fare molto bene anche in Moto2.”

Foto: Aspar Team