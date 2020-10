Moto2 UFFICIALE Di Giannantonio-Gresini di nuovo insieme

Fabio Di Giannantonio e Gresini Racing insieme per il prossimo biennio. Ufficializzato l'accordo tra team e pilota, che affiancherà il confermato Bulega.

Ormai mancava solo l’ufficialità. Fabio Di Giannantonio torna a far parte della scuderia Gresini Racing per le prossime due stagioni. Il giovane italiano completerà nel Team Federal Oil Gresini Moto2 una line-up tutta italiana insieme a Nicolò Bulega, confermatissimo per il 2021. Un ritorno nella squadra capitanata da Fausto Gresini dopo tre stagioni insieme in Moto3 culminate dal titolo di vice Campione del Mondo. Di contorno, l’accordo per approdare in MotoGP nel 2022.

“Sono felice di tornare nel team dove tutto è nato” ha commentato Fabio Di Giannantonio. “Con Gresini sono arrivati i primi punti, i primi podi, le vittorie…Con Fausto ci siamo ritrovati e credo sia una grandissima opportunità per entrambi. Sono sicuro che possiamo fare grandi cose insieme in Moto2 il prossimo anno. Troverò una squadra nuova, e sempre uno stimolo in più. Dobbiamo fare bene, anzi benissimo in Moto2 per poi aspirare alla MotoGP, il premio e il sogno di una vita. Voglio ringraziare innanzitutto Fausto per questa possibilità, il mio manager Diego Tavano e tutte le persone che più mi sono state vicine.”

“Sono contento di aver completato la mia squadra 2021 con un altro pilota italiano di spessore” ha aggiunto Fausto Gresini. “Fabio è un pilota che conosco molto bene e che con noi ha già fatto benissimo. Si tratta di un piacevole ritorno e sarà una line-up tutta italiana insieme a Nicolò, qualcosa a cui aspiravo da tanto tempo. La squadra per il prossimo anno prende forma, con l’obiettivo di tornare ai vertici della categoria con due piloti vincenti. Fabio ha firmato per due anni e sono felice che possa tornare a crescere con noi con un progetto a lungo termine.”