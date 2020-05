Esordio con pole e vittoria per Bo Bendsneyder nel GP virtuale. Completano il podio Kasma Daniel Kasmayudin e Hector Garzó. Il resoconto.

Pole position e netta vittoria in gara. Tappa Moto2 virtuale a Silverstone nel segno di Bo Bensdneyder, che si impone sia in qualifica che nel corso della competizione, trionfando con ampio margine. Dietro di lui si piazza Kasma Daniel Kasmayudin, terza piazza per Hector Garzó. Da registrare un KO tecnico: Xavi Vierge abbandona la corsa per problemi alla connessione internet.

Competizione che si svolge sul tracciato britannico di Silverstone, con Bo Bensdneyder che è il più rapido. Arriva per lui la prima pole position, con Marcel Schrotter ed Augusto Fernández a completare la prima fila in griglia di partenza. Tutto pronto per dare il via al secondo GP virtuale per la Moto2: chi vincerà?

Sei giri da realizzare per la categoria Moto2. Scatta al meglio il poleman Bendsneyder, seguito da Kasmayudin e Garzó, mentre non mancano già alcuni incidenti. Xavi Vierge si stava rivelando uno dei protagonisti in top 5, ma la sua gara finisce anzitempo a causa della connessione internet KO. Pochi problemi in questa competizione per Bo Bendsneyder, che prende presto il largo e conquista così il successo. Kasma Daniel Kasmayudin chiude con il secondo posto, completa il podio Hector Garzó.