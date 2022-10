Moto2 Thai, Prove 3: Ai Ogura in totale controllo, Vietti non ci siamo

La lotta mondiale continua, Ai Ogura risponde chiaramente ad Augusto Fernandez. Il vincitore di Motegi stampa il tempo di riferimento nell’ultimo turno di prove libere, mentre il leader Moto2 completa la top ten, saldamente comunque in Q2. In evidenza Pedro Acosta secondo e Tony Arbolino terzo, seguiti dal pilota di casa Somkiat Chantra. Celestino Vietti invece non brilla: dopo vari tentativi, rimane fuori dalla top 14 e dovrà disputare la Q1. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Come avvenuto per le ultime libere Moto3, la pista è asciutta ed i piloti si scatenano immediatamente. Cambia presto faccia la classifica del primo giorno, soprattutto grazie ai ragazzi Honda Team Asia (con casco speciale per il beniamino di casa Chantra). Vietti invece deve tentare di risalire dopo una prima giornata piuttosto complessa. Non manca un ‘contatto troppo ravvicinato’ tra l’italiano di VR46 e Hada, si complica subito il turno per Ramirez scivolato alla curva 1. Il pilota è piuttosto dolorante e viene portato subito al Centro Medico in ambulanza, ma non ci sono conseguenze. Sessione da dimenticare in generale per MV Agusta Forward, visto che poco dopo Corsi parcheggia la sua moto a bordo pista e torna al box a piedi.

Ai Ogura ha presto il controllo del turno e con ben sette decimi di margine su Lopez 2°, mentre il leader Fernandez rimane saldamente tra i primi 10. Problemi meccanici per Kelly, che improvvisamente rallenta ed è costretto a spostarsi fuori pista, dove viene prontamente soccorso dai commissari. Incidenti anche per Hada e Roberts nei minuti finali, non manca un grosso rischio highside per Acosta, fortunatamente senza conseguenze. Anzi, poco dopo il giovane esordiente si inserisce in P2 tra il duo Honda Team Asia, dove rimane fino alla bandiera a scacchi. In terza piazza però si inserisce all’ultimo Arbolino, costantemente miglior italiano, mentre è un altro turno amaro per Vietti, solo 16° e quindi in Q1.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Honda Team Asia