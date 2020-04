Tetsuta Nagashima ripensa alla vittoria in Qatar: "Frutto del duro lavoro." Un aiuto arriva anche dalla famiglia: "Mia moglie ed i miei figli la mia motivazione."

Nell’unica gara Moto2 finora disputata abbiamo assistito all’exploit di Tetsuta Nagashima. Il nuovo acquisto del team Red Bull KTM Ajo ha mostrato negli ultimi giri una netta superiorità, prendendo il largo e conquistando così la prima vittoria mondiale in carriera. Un risultato speciale anche per la dedica all’amico Shoya Tomizawa, scomparso anni fa e primo vincitore nella nuova categoria proprio sul tracciato qatariota. Un risultato arrivato non per caso, ma frutto del duro lavoro sia a livello tecnico che personale.

Come tutti i piloti, anche Nagashima rimane prevalentemente a casa, anche se in Giappone la situazione è meno drastica. “In Europa rischi sanzioni se esci senza un motivo importante” ha spiegato in una chat social per motogp.com . “Al momento però non mi è concesso allenarmi in moto. Faccio solo esercizi fisici in casa.” Tra i suoi colleghi sembra si sia diffondendo la voglia di cucinare. Vale anche per lui? “Assolutamente no!” ha risposto ridendo. “Ci ho provato una volta, ma non è andata bene… Meglio se ci pensa mia moglie.”

Ora il pilota giapponese si ritrova tanto tempo da dedicare alla consorte ed ai loro tre figli, due bambine ed un maschietto, tutti in tenera età. “Era da molto che non succedeva. C’è tanta confusione, non si dorme molto la notte…” ha ammesso sorridendo. “Ma mi sto divertendo tanto con loro.” Un ‘aiuto’ importante. “Se lavori solo per te stesso difficilmente trovi la motivazione. Io la trovo nella mia famiglia, che mi rende felice.” Qualcuno dei suoi bambini ha già provato ad andare in moto? “Sì, ma non è andata bene. Ci sono state alcune difficoltà, è finita con una caduta” ha spiegato con una risata.