Moto2, Teruel: Xavi Cardelús di nuovo in pista al posto di Canet

Seconda occasione in Moto2 per Xavi Cardelús quest'anno. Aspar Team schiera di nuovo il pilota andorrano al posto dell'infortunato Aron Canet.

Anche in questo secondo evento Moto2 ad Aragón, Aspar Team schiera Xavi Cardelús accanto a Hafizh Syahrin. Il pilota andorrano sostituirà nuovamente Aron Canet, che continua il suo recupero dopo la lesione al mignolo sinistro e successivo intervento. Un brutto infortunio per il rookie spagnolo (“Temevo di aver perso il dito”), di cui bisognerà quindi monitorare costantemente le condizioni per valutare i tempi di recupero.

“Per prima cosa auguro un pronto recupero ad Aron Canet” ha dichiarato Xavi Cardelús in vista del Gran Premio di Teruel. Avrà però un’altra occasione del Mondiale Moto2. “Sarà un fine settimana interessante: ripartiamo da quanto fatto nello scorso GP.” Disputato sempre al MotorLand Aragón, quindi potrà sfruttare i dati raccolti per continuare il processo di adattamento alla Speed Up. “Sono sicuro che per noi sarà un po’ più facile.”