Moto2 Teruel, Prove 3: Sam Lowes a tempo di record, Marini in Q1

Sam Lowes, miglior crono con annesso nuovo record assoluto. L'alfiere EG 0,0 Marc VDS precede Pons e Garzó, Bezzecchi e Bastianini in top ten, Marini in Q1.

Sam Lowes scatenato anche in questo ultimo turno di prove libere. L’alfiere EG 0,0 Marc VDS chiude al comando in classifica combinata, ma realizza anche il nuovo record assoluto che aveva già riscritto la scorsa settimana. Seconda piazza finale per Edgar Pons, terzo è Marcos Ramírez, troviamo in top ten anche Marco Bezzecchi ed il leader Moto2 Enea Bastianini. Brutte notizie invece per Luca Marini, costretto a disputare la Q1.

Due EG 0,0 Marc VDS che riprende da dove si è fermato nella giornata di venerdì, ovvero nelle prime posizioni. Bezzecchi miglior italiano 4°, cerca di risalire Marini (cambiato completamente il set up sulla sua KALEX), mentre Bastianini è provvisoriamente fuori dalla top 14. Segnaliamo un incidente per Nagashima: il pilota si tiene inizialmente la spalla, per fortuna non c’è nessuna conseguenza. Poco dopo cade anche Roberts, anche per lui tutto a posto (tranne la moto).

Finale di turno nella ghiaia per Syahrin, costretto quindi a disputare la Q1, mentre tutti gli altri tentano l’ultimo assalto. Non cambia la testa della classifica, con Sam Lowes a dettare il passo con il nuovo record assoluto, balzo in avanti di Edgar Pons 2°, chiusura col botto per Marcos Ramírez terzo alla bandiera a scacchi.

La classifica FP3

La classifica combinata