Moto2 Teruel, Prove 1: Augusto Fernández davanti, segue Lowes

Augusto Fernández al comando, 2° Sam Lowes. Duo EG 0,0 Marc VDS in evidenza nelle FP1, segue in terza piazza Fabio Di Giannantonio.

Coppia EG 0,0 Marc VDS al comando della classifica dei tempi nelle prime libere Moto2. Augusto Fernández per la prima volta quest’anno comanda una sessione, segue ad un decimo il compagno di box Sam Lowes. Completa la top 3 Fabio Di Giannantonio, pronto a rifarsi dopo l’incidente di domenica scorsa che ha rovinato la sua gara. Ai margini della top ten Luca Marini, seguito a ruota da Enea Bastianini. Tutti gli orari.

In pista anche in questa occasione Biesiekirski per l’assente Raffin, ancora alle prese con problemi fisici. Seconda occasione consecutiva per Cardelús, che sostituisce nuovamente l’infortunato Canet. Dopo pochi minuti abbiamo il primo incidente del weekend, scivolata di Navarro al ‘cavatappi’ senza conseguenze. Subito in evidenza il duo Sky VR46, determinato a riscattarsi dopo il doppio zero di pochi giorni fa, medesimo discorso anche per Di Giannantonio.

Ma c’è anche Lowes, più in forma che mai ed in lotta per le prime posizioni. A lungo infatti rimane al comando della classifica dei tempi, finché non ci pensa il compagno di box a sopravanzarlo. Alla fine sarà Augusto Fernández a stampare il miglior crono di questa sessione, davanti a Sam Lowes ed a Fabio Di Giannantonio. Decima piazza per Luca Marini, 11° il nuovo leader Moto2 Enea Bastianini.

La classifica