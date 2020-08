Marco Bezzecchi stampa il tempo di riferimento nelle FP2 Moto2. Seguono Remy Gardner e Jorge Navarro, Lowes il migliore del venerdì.

Marco Bezzecchi batte un colpo nel pomeriggio austriaco. L’alfiere Sky VR46 stampa infatti il miglior crono nel secondo turno Moto2 del venerdì di libere, anche se rimane lontano dal crono delle FP1 di Sam Lowes. Seconda piazza per Remy Gardner, chiude in terza posizione Jorge Navarro. Anche questo turno non è meno combattuto: come al mattino, sono sempre 24 i piloti in meno di un secondo.

Spinge forte fin da subito Bezzecchi, che si assicura la prima piazza in classifica, anche se i tempi sono più alti rispetto al mattino. Da dire che anche le temperature sono ben più alte rispetto al primo turno, ma il venerdì certo è anche giornata di prove per avvicinarsi poi al sabato di qualifiche ed alla domenica di gare. Da segnalare anche una caduta per Canet proprio nei minuti finali.

Sessione che non vede cambiamenti nelle zone alte: Marco Bezzecchi chiude così il venerdì con il miglior crono nelle FP2, seguito da Remy Gardner e da Jorge Navarro. Per tutti e tre la Q2 per il momento è assicurata, così come il nuovo leader iridato Luca Marini ed il secondo classificato Enea Bastianini.

La classifica delle FP2

La classifica combinata