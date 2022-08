Somkiat Chantra, il thailandese volante della Moto2: dove potrà spingersi?

Definirlo il thailandese più veloce del mondo non è un’eresia. Somkiat Chantra continua ad andare dove nessun altro pilota del suo paese era mai arrivato prima a livello internazionale. Il Gran Premio d’Austria è stato un nuovo, bellissimo capitolo del suo anno stellare in Moto2. Al Red Bull Ring ha pure sfiorato il secondo colpaccio in una gara mondiale, tentando lo scherzetto su Ai Ogura all’ultimo giro! Il secondo pilota Honda Team Asia è saldamente nella storia del Motomondiale, anzi ha altri sette GP per aggiungere nuovi capitoli.

Chantra, podio con brivido

L’ultimo piazzamento sul podio era arrivato in Francia, la terza top 3 della stagione dopo lo storico trionfo in Indonesia ed il secondo posto in Argentina. Nei cinque GP successivi Chantra aveva messo a referto uno zero e quattro piazzamenti ai margini della zona punti. In Austria però lo ritroviamo protagonista: 5° in griglia, si aggancia subito al compagno di box Ogura e se ne va assieme a lui, completando una straordinaria doppietta per Honda Team Asia. La ‘minaccia’ Vietti dura poco, visto l’errore… Finisce qui? Non esattamente: a due giri dalla fine la squadra espone la lavagna con la scritta ‘P2 OK’, per proteggere il pilota in lotta per il titolo. All’ultimo giro però Chantra ci prova: eccolo sferrare l’attacco su Ogura, ma il giapponese non è intenzionato a lasciarsi sfuggire l’occasione ed arriva l’immediata risposta. Alla fine i due se la ridono, il box un po’ meno…

“Magari ci provo!”

Quello che conta è che il giovane thailandese continua a volare: ecco un altro podio storico, il 4° di questo memorabile 2022. “In ogni giro lui [Ogura] cercava di scappare, mentre io cercavo di rimanere con lui, pur commettendo sempre qualche errore” ha raccontato Chantra a gara conclusa. “All’ultimo giro però ero molto vicino e mi sono detto, magari ci provo!” Ecco quindi l’inatteso sorpasso che ha fatto sobbalzare Honda Team Asia. “L’ho superato, ma sono andato largo e lui è passato all’interno.” Non c’è grande dispiacere per un secondo posto, è pure la seconda doppietta stagionale per la squadra guidata da Hiroshi Aoyama. “Ma mancano ancora parecchie gare, ci proveremo di nuovo!” è la promessa di Chantra, ormai lanciato al pari del compagno di box.

