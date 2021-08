Una gara da incorniciare per Remy Gardner, che regola Marco Bezzecchi e trionfa a Silverstone. Jorge Navarro chiude 3°, sbaglia Raúl Fernández.

Una giornata perfetta per il leader di categoria, un importante allungo iridato. Remy Gardner è magistrale al Silverstone Circuit: dopo un’intensa battaglia con il nostro Marco Bezzecchi riesce ad avere la meglio, conquistando un nuovo grande successo. Eguaglia le cinque vittorie di Casey Stoner in classe intermedia, ma è un risultato che vale parecchio, visto che il diretto rivale iridato Raúl Fernández cade… L’italiano invece non riesce a spezzare il tabù sulla pista britannica (nessuna vittoria italiana in Moto2 finora), ma arriva un bel secondo posto dopo una gara intensa. Festa in casa Speed Up con Jorge Navarro, che ritorna finalmente sul podio di categoria (con annesso giro veloce), il primo podio dalla stagione 2019.

La gara

Assente Lorenzo Dalla Porta a causa di una spalla che continua ad uscire, il pilota Italtrans ha dovuto chiudere anzitempo il suo GP. Per Marcel Schrötter invece c’è una Long Lap Penalty da scontare per non essersi fermato subito per evidenti problemi alla sua KALEX. In gara ottimo scatto del poleman Bezzecchi davanti a Lowes e Navarro, ma ci sono anche il duo KTM Ajo e Di Giannantonio in agguato. Baldassarri, protagonista di un incidente senza conseguenze nel warm up, dopo pochi giri rientra al box… Un gruppetto inizia a staccarsi, in testa in particolare si infiamma il duello tra Gardner e Bezzecchi, con un contatto fortunatamente senza conseguenze, sotto lo sguardo attento di Lowes, ‘Diggia’ e Navarro. Si staccano un po’ invece i due Fernández, mentre registriamo le cadute del duo Pons ed il successivo ritiro di Norrodin. Non va meglio al rookie Beaubier, che mette a referto un altro zero, colpo di scena a quattro giri dalla fine con un botto per Raúl Fernández! Questa non è una buona notizia per il rookie in ottica iridata… Soprattutto con uno scatenato Remy Gardner che regola Marco Bezzecchi e vola verso un altro strepitoso trionfo! Terza piazza finale per Jorge Navarro, che piazza anche un 2:04.312 come nuovo record in gara.

GP San Marino e Riviera Rimini Biglietti qui

La classifica

Foto: motogp.com