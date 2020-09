Moto2: Sfida a quattro ruote per Schrötter, al via in ADAC TCR Germany

Marcel Schrötter si mette alla prova sulle quattro ruote. Il pilota tedesco disputerà il suo primo evento automobilistico questo weekend al Sachsenring.

Abbiamo visto come vari piloti del Motomondiale siano attratti da esperienze a quattro ruote. Citiamo per esempio Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso in MotoGP. Dalla classe Moto2, ecco il 27enne tedesco Marcel Schrötter pronto per una sfida di questo tipo. Nel fine settimana di ‘pausa’ l’alfiere Intact GP sarà al Sachsenring dal 2 al 4 ottobre per la sua prima corsa in auto. Disputerà l’evento ADAC TCR Germany Touring Car Championship (parte del programma ADAC GT Masters 2020) alla guida della Hyundai i30 N TCR di Hyundai Team Engstler. Verrà supportato in toto da Luca Engstler, pilota ufficiale Hyundai in FIA World Touring Car Cup WTCR.

“Sono davvero felice di avere questa occasione” ha dichiarato Schrötter. “Ho sempre sognato di realizzare una corsa automobilistica, farò del mio meglio.” Un ambiente totalmente diverso da quello a cui è abituato, a partire dalle sensazioni in pista. “Sarà certo insolito non avere un contatto diretto con gomiti e ginocchia sull’asfalto, ma invece ritrovarsi seduto in un’automobile. La visuale ed i punti di frenata sono completamente diversi, ma riuscirò ad adattarmi rapidamente. I primi obiettivi saranno seguire i compagni e cercare di imparare il più possibile.”