Moto2: Sam Lowes, ritorno sul podio. “Ripreso il filo dopo il Portogallo”

Sam Lowes terzo a Jerez dopo il botto a Portimao. "Un GP in cui era facile sbagliare, sono punti importanti." E si guarda con fiducia a Le Mans.

Dopo l’inaspettato zero a Portimao, il ritorno sul podio. Sam Lowes ha ricominciato quindi a macinare punti importanti per quanto riguarda questa stagione Moto2 2021. Il fine settimana a Jerez in ogni caso non è stato particolarmente semplice, ma il britannico di Elf Marc VDS ha comunque dato il massimo, realizzando una gara solida e conquistando il 3° gradino del podio. Sono 16 punti che gli permettono così di scalare la classifica e di portarsi in seconda piazza iridata, ad appena tre lunghezze dal leader Gardner.

“Era importante completare una distanza di gara dopo quanto successo a Portimao” ha sottolineato l’ex iridato Supersport. Una partenza non proprio ideale la sua in gara, con svariate posizioni perse, per poi riuscire a risalire. “Non avevo il grip che mi aspettavo” ha però ammesso. “Ma ero veloce alla fine. La cosa più importante era riprendere il filo dopo il Portogallo e ritrovare fiducia, è stato bello tornare sul podio. Quello a Jerez poi è sempre un GP lungo e difficile, in cui è sempre piuttosto facile commettere un errore e vedere parecchi incidenti. È positivo quindi chiudere con 16 punti importanti.”

Tra una decina di giorni il Motomondiale si sposta sul Circuito Bugatti di Le Mans, del quale Lowes ha un bel ricordo in particolare. “Lì ho conquistato la prima vittoria con questa squadra” ha sottolineato. Oltre ad essere stata per lui il primo podio ed il primo successo in assoluto sulla pista francese, nonché il primo successo dell’anno dopo due podi. Certamente l’obiettivo non può essere che uno solo, ovvero cercare di ripetere quanto fatto nella stagione 2020.

Foto: Mirco Lazzari/Elf Marc VDS Racing