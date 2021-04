Moto2: Sam Lowes, KO inatteso a Portimao. “È stato un errore”

Sam Lowes fuori causa alla prima curva in Portogallo. La buona notizia è che non ci sono conseguenze dell'incidente. "Le cadute capitano, dobbiamo solo imparare."

La corsa di Sam Lowes a Portimao non è durata nemmeno fino alla prima curva. Tanto è bastato per assistere ad un pauroso highside che ha messo fuori gioco l’ormai ex leader Moto2. Fortunatamente l’alfiere Elf Marc VDS se n’è andato sulle sue gambe senza conseguenze, ma è certo uno zero amaro. Dopo aver nettamente dominato i primi due round del 2021, Lowes si apprestava a ripetersi anche in Portogallo, ma una brutta partenza ed un successivo errore hanno portato a questo finale prematuro ed inglorioso.

“Chiaramente siamo delusi” ha affermato l’autore della terza pole position in tre GP. “Verso la prima curva stavano spingendo tutti.” Spiega poi com’è avvenuto l’incidente proprio all’inizio della gara all’Autódromo do Algarve. “Mi hanno toccato leggermente ed ero davvero molto vicino a Remy [Gardner]. Per evitarlo ho premuto forte il freno posteriore e la gomma dietro si è bloccata. Ero finito un po’ largo e sulla parte sporca della pista, per questo mi ha lanciato.” Qui in basso le immagini del botto.