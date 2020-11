Moto2: Sam Lowes, finale inglorioso. “Ma siamo solo a -6”

Sam Lowes, una caduta inaspettata nel GP d'Europa. Perde la leadership iridata, ma è 2° con un distacco minimo. "Abbiamo ancora una buona occasione."

Si è chiuso anzitempo ed in maniera inaspettata il GP d’Europa di Sam Lowes. Sempre protagonista per tutto il weekend, il pilota EG 0,0 Marc VDS si era riportato presto nelle posizioni di testa dopo una partenza non proprio ottimale. Viaggiava dietro al leader della corsa Bezzecchi, quando improvvisamente perde l’anteriore della sua KALEX. Il primo errore dopo cinque gare memorabili, un zero che non ci voleva. Ma certo nulla è perduto: ha ceduto la leadership iridata a Bastianini, ma accusa appena sei punti di ritardo.

Con due gare da disputare, matematicamente è una lotta a quattro per il titolo, con il #33 ed il britannico al vertice. “Abbiamo trovato condizioni differenti per tutto il weekend” ha ammesso l’ex iridato Supersport. “La gara invece è stata completamente asciutta. Non sono partito bene, ma c’è stata una bella battaglia con i ragazzi. Sono risalito fino alla seconda posizione e ho visto che Bezzecchi era davvero veloce, quindi sono rimasto lì.” Fino appunto all’inaspettata caduta. “Sono scivolato alla curva 6, stiamo lavorando per capire cos’è successo. Certo è un vero peccato.”

Ma come detto, nulla è perduto. Bastianini e Lowes si scambiano di nuovo le posizioni in classifica generale, ma il divario rimane minimo. “Ora mancano due gare alla fine della stagione” ha sottolineato il #22. “Abbiamo appena sei punti di ritardo dal leader ed abbiamo ancora una buona occasione. Dobbiamo rimanere positivi: in fin dei conti sono caduto quand’ero secondo, non 15°. Guardiamo con fiducia a Valencia-2.” Pronto a riprendere il momento positivo interrotto con questa caduta. Ricordiamo infatti che veniva da tre successi consecutivi, più altri due podi.

Foto: Team EG 0,0 Marc VDS