Moto2: Sam Lowes, compleanno con rinnovo ufficiale in Marc VDS

Sam Lowes rimane in Marc VDS anche nel Mondiale Moto2 2022. Di oggi l'annuncio ufficiale, una nuova conferma per puntare ancora in alto.

Non suscita particolare sorpresa, essendo una notizia ormai data per scontata. Ma oggi arriva l’annuncio ufficiale: Sam Lowes continuerà per un’altra stagione con i colori del team Marc VDS. Un “regalo di compleanno” per il pilota britannico (festeggiato assieme al gemello Alex ed alla figlia Kathryn), pronto per una nuova stagione Moto2 accanto al nuovo acquisto Tony Arbolino. L’obiettivo non cambia: rimane la stessa determinazione a lottare per il titolo mondiale.

“Marc van der Straten mi ha dato un’occasione nel 2020, sono dove amo stare.” Così Sam Lowes commenta il fresco rinnovo. “È una grande avventura e sto migliorando continuamente, ma c’è anche una bella atmosfera in squadra. L’obiettivo è sempre lottare per il Campionato del Mondo e rimanere in questa squadra mi dà l’opportunità di farlo.” Non è meno soddisfatto il boss del team. “Avevamo grandi aspettative e non ci ha deluso: è un grande pilota, che combatte e dà il massimo in ogni circostanza, i risultati lo dimostrano. Ma entrambi vogliamo di più e vogliamo farcela insieme: sono convinto che ce la faremo.”

A Roma: benessere e piacere