Moto2 Sachsenring, Prove 3: Filip Salac sorprende tutti, Vietti in Q1!

C’è un altro esordiente intenzionato a dire la sua per questo weekend. Filip Salac continua a farsi ben vedere, eccolo volare al comando della classifica in quest’ultima sessione di libere! Il pilota ceco del team Gresini arriva in Q2 con il tempo di riferimento, seguito da Aron Canet e da Augusto Fernández. Lorenzo Dalla Porta è 11°, miglior italiano nonché l’unico in Q2, mentre il leader Moto2 Celestino Vietti rimane fuori per 39 millesimi… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

Duo KTM Ajo a passo di marcia nella giornata di venerdì al Sachsenring, Celestino Vietti invece è apparso piuttosto in difficoltà. Questa è l’ultima occasione per assicurarsi la top 14, griglia Moto2 scatenata fin da subito per prendersi un piazzamento utile. Ma c’è anche un primo incidente, un violento highside per Dixon alla curva 3, ma fortunatamente il pilota se ne va sulle sue gambe. Ancora protagonista la curva 1, stavolta con un ancora acciaccato Aron Canet, finito lungo nella ghiaia e poi scivolato. Continua a sorprendere invece il rookie Filip Salac: fin da ieri nelle zone alte, eccolo oggi prendere il comando della classifica combinata! A referto incidenti anche per Van den Goorbergh e López, mentre Filip Salac non è in discussione, eccolo al comando! Celestino Vietti invece non riesce a risalire, lo ritroveremo in Q1.

La classifica Moto2 FP3/combinata

Foto: Gresini Racing