Prima la pioggia, poi la pista si asciuga, svetta Tony Arbolino. Si chiude così il secondo turno di prove Moto2, chiaramente senza cambiamenti per quanto riguarda la classifica combinata. Lì infatti c’è sempre Pedro Acosta al comando, forte del tempo stampato nelle Prove 1 su pista asciutta. Non mancano svariati incidenti a referto, senza conseguenze per i protagonisti. La cronaca della seconda sessione al Sachsenring.

Prove 2, comanda Arbolino

Si comincia 10 minuti dopo a causa della bandiera rossa per le Prove 2 Moto3, ciò che non cambia è la pioggia. Turno che quindi non influirà minimamente su quanto fatto nelle Prove 1 dai ragazzi della categoria… Ma vedremo chi se la caverà meglio su pista bagnata, può tornare utile in caso di pioggia anche sabato e domenica. Si fa vedere da subito Pedro Acosta, ma non sono da meno anche Jake Dixon ed Alonso Lopez, Tony Arbolino si inserisce nelle zone alte solo nella seconda parte del turno. In quel momento la pioggia è ormai cessata da un pezzo e la pista si sta asciugando, di conseguenza i tempi si abbassano continuamente. A referto però alcuni incidenti per il rookie Borja Gomez, per Alonso Lopez, per Sean Dylan Kelly (con la moto rimasta a bordo pista che è stata rimossa presto), per Darryn Binder proprio sul finale del turno. In testa chiude Arbolino su Fermin Aldeguer e Somkiat Chantra.

La classifica

Foto: motogp.com