Moto2: Riecco Di Giannantonio! “Podio da paura, stiamo tornando”

Fabio Di Giannantonio, l'atteso e sudato ritorno sul podio. Dopo una prima parte di 2020 difficile, è 3° a Barcellona. "Risultato che ci dà morale."

Si è chiusa una prima parte di stagione Moto2 ben lontana dall’ideale, ma al giro di boa a Barcellona ecco l’acuto. Fabio Di Giannantonio si mette fin da subito in evidenza, ma già per tutte le libere è costantemente in top 5. Arriva il 4° posto in griglia, che gli permette di realizzare un’ottima partenza e di mantenersi nelle zone alte. Non riesce a reggere il gran ritmo di Marini, né quello di uno scatenato Lowes in rimonta, ma giro dopo giro tiene il suo passo e blinda la terza piazza fino alla bandiera a scacchi. Un faticato ritorno sul podio, il primo di questa particolare stagione 2020, che proprio per questo ha un sapore decisamente speciale.

Si capisce dal largo sorriso del pilota Speed Up, così come la grande soddisfazione nel box. Dopo quattro piazzamenti fuori dai punti, un ritiro ed un 7° posto come miglior risultato, è arrivata la svolta? “Sono contentissimo! Abbiamo fatto un podio da paura e mi sono davvero divertito. All’inizio ero davanti con Luca, peccato che Sam mi abbia fatto perdere un po’ il ritmo nelle prime fasi della gara… Ma abbiamo fatto un lavorone questo weekend. Stiamo tornando piano piano e che dire di più, sono molto felice sia per me che per la squadra: questo è un risultato che ci dà morale. Andiamo a Le Mans ancora più carichi!”

Foto: Speed Up Racing