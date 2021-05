È un grande inizio di stagione per Raúl Fernández. A Le Mans poi è arrivata la seconda vittoria in cinque gare Moto2. Ora è a -1 dal leader iridato Gardner.

Una pole, due vittorie ed un altro podio nelle prime cinque gare, e parliamo della sua stagione d’esordio in Moto2. Se non è già l’osservato speciale della categoria, Raúl Fernández sembra davvero molto vicino a diventarlo. Nelle complesse condizioni trovate a Le Mans in particolare è scattato per la prima volta davanti a tutti, per poi trasformarla nel secondo successo dell’anno. Una situazione ben diversa da quella trovata a Portimao, ma il risultato è stato lo stesso. Ed in classifica generale è ad appena un punto dal leader e compagno di box.

“La gara è stata davvero difficile. Il secondo settore della pista in particolare era molto bagnato” ha raccontato il rookie Red Bull KTM Ajo. Per poi spiegare la sua tattica in gara. “Ho atteso per qualche giro dietro a Marco [Bezzecchi], poi quando le gomme si sono scaldate ho spinto e l’ho superato.” Da quel momento ha iniziato ad allungare, accumulando per margine necessario per tenere i rivali a distanza. Fino alla bandiera a scacchi. “È stato bello vincere di nuovo, soprattutto in queste difficili condizioni. Su un tracciato però che mi piace molto. Ho dei bei ricordi, per esempio il podio nel Mondiale Junior.”

“Ringrazio anche la squadra che mi ha dato la giusta calma in un momento complesso.” Un inizio di stagione stellare per un esordiente, ma non vuole pensarci troppo. “Vado avanti gara per gara, divertendomi” ha sottolineato. “Solo così posso dare il 100% e questa è la cosa più importante, nonché il giusto modo di procedere.” Tra una decina di giorni si va al Mugello. “Ci sono stato solo nel 2019, sarà la mia prima volta con la Moto2. Ricordo che è un tracciato molto difficile. Ma ci penserò dopo il test al Montmeló, ora mi godo la vittoria.”

Foto: motogp.com