Moto2: Italtrans apre il 2023 con Dennis Foggia e Joe Roberts

Tempo di presentazioni per le squadre del Motomondiale. Sabato sera è stato il turno anche di Italtrans Racing Team, al via sempre in Moto2 con una formazione rinnovata a metà. La conferma è lo statunitense Joe Roberts, accanto a lui ci sarà l’italiano Dennis Foggia, in arrivo dalla categoria minore. Obiettivi come sempre ben chiari, soprattutto nel ricordo del super 2020 con il campione Enea Bastianini.

L’uomo di punta per cominciare sarà Joe Roberts, il più esperto in Moto2. Il pilota di Malibù però non ha brillato nel 2022, meglio detto l’attesa promessa americana ha raccolto poco dopo cinque anni. Può essere la stagione della svolta? Dall’altra parte invece c’è Dennis Foggia, come detto al primo anno in Moto2: bisogna conoscere la KALEX Triumph ed adattarsi alla nuova categoria. Vedremo come se la caverà in questo salto.

Foto: Italtrans Racing Team