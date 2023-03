Moto2: Forward Racing, via al 2023 con Ramirez ed Escrig

Forward Racing ha aperto ufficialmente la sua stagione 2023. Nella serata del 9 marzo la squadra diretta da Giovanni Cuzari ha dato il via alla sua nuova stagione in Moto2. Chiuso il capitolo della collaborazione con MV Agusta, ecco la nuova sfida con Marcos Ramirez ed il debuttante Alex Escrig. Di seguito i colori della moto che guideranno i due ragazzi spagnoli.

“Torniamo a fare anche il costruttore” ha spiegato il team owner Cuzari. “Come nel 2014, quando abbiamo vinto con Aleix Espargaro in una categoria importante. Il sogno è un po’ di tornare a quei tempi.” Grande determinazione quindi a tornare in alto, ripartendo anche da una nuova Moto2. “Il primo disegno è arrivato sul tavolo il 13 gennaio, ora siamo qui con la moto fatta” ha aggiunto Cuzari, spiegando così il grande lavoro svolto per questa stagione. Sottolineando una richiesta fatta ai suoi piloti: “Che tornino ad emozionarci!”

Marcos Ramirez è certamente determinato a far vedere di cosa è capace, in una Moto2 in cui non è ancora riuscito a farsi notare. “La moto sembra già meglio dell’anno scorso, speriamo di arrivare a lottare per vincere in gara” ha dichiarato il pilota andaluso. Accanto a lui arriva l’esordiente Alex Escrig, altissimo pilota valenciano classe 2004. “Non è facile vincere in classe minore quando sei alto, quindi abbiamo optato subito per la Moto2” ha ammesso. Tutto pronto per il 2023, il primo ‘riscaldamento’ sarà nei giorni 14-15 marzo, quando avranno luogo due giorni di test privati a Jerez.

Foto: Forward Racing Team