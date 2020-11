Moto2 Portimao, Prove 3: Vola Gardner, cade Lowes, Bezzecchi in Q1

Remy Gardner in bella evidenza nelle FP3, seguito dai rookie Hector Garzó e Marcos Ramírez. Tre dei duellanti per il titolo in Q2, tranne Bezzecchi.

Turno finale di prove libere con Remy Gardner che si assicura il miglior crono. In bella evidenza il pilota SAG Team, che passa in Q2 col tempo di riferimento, mentre nelle FP3 chiude davanti ai rookie Hector Garzó e Marcos Ramírez. Direttamente in Q2 anche Luca Marini, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri, il leader Moto2 Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, mentre Marco Bezzecchi è 15° in classifica combinata, quindi in Q1.

Ultima sessione di prove libere, in cui si determinerà la top 14 diretta in Q2. È una vera battaglia da subito, con i tempi davvero molto ravvicinati, anche se a lungo la classifica combinata si basa su quanto fatto venerdì. Registriamo anche la caduta di Kasma Daniel, scivolato nei minuti finali del turno. Vola invece il compagno di box Remy Gardner, che si piazza provvisoriamente al comando.

Non bene invece Sam Lowes: già è piuttosto dolorante per una lesione al polso destro, la scivolata in queste FP3 non gli fa certo bene… Fortunatamente però si rialza prontamente e torna al box sulle sue gambe. In testa rimane il pilota australiano di SAG Team, autore del miglior crono dei due giorni. In classifica combinata seguono Luca Marini e due esordienti, mentre Marco Bezzecchi si ritrova in Q1.

La classifica FP3

La classifica combinata