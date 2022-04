Moto2 Portimao, Prove 1: Zonta van den Goorbergh top nella pioggia

Pioggia battente anche per la Moto2, condizione che premia però tre esordienti. Il 16enne Zonta van den Goorbergh (ricordiamo, al debutto dal CEV Moto3) svetta in questa prima sessione di prove libere a Portimao, seguito da due ragazzi italiani. Alessandro Zaccone e Niccolò Antonelli completano una top 3 inedita in questa apertura di GP in Portogallo, col maltempo a fare da padrone. Non tutti i piloti infatti sono scesi in pista… Il resoconto delle prime prove libere.

Prove Libere 1

Quando tocca alla Moto2, la pioggia si è intensificata ancora di più rispetto ai primi turni Moto3 e MotoGP. I primi ad azzardare un’uscita sono Romano Fenati e Joe Roberts, tutti gli altri invece preferiscono aspettare ancora prima di farsi vedere in pista. Ricordiamo il ritorno di Keminth Kubo, fermato negli States per problemi di visto: anche lui e Zonta van den Goorbergh sono tra i pochi ‘temerari’ in pista nella prima parte del turno. Con caduta per l’esordiente giappo-thailandese, scivolato alla curva 3 senza conseguenze.

Nella seconda parte della sessione si fanno vedere anche Manuel González, il duo VR46, i ragazzi Honda Team Asia, Fermín Aldeguer e vari altri. Con il leader Moto2 Celestino Vietti chiaramente a caccia del pronto riscatto dopo l’inatteso errore ad Austin che ha portato il primo zero stagionale. A referto anche un highside alla curva 8 per González, più una scivolata per Joe Roberts alla curva 14 nei minuti finali, mentre comanda un esordiente. Zonta van den Goorbergh piazza la zampata sotto la pioggia, il primo di un trio di debuttanti completato da Alessandro Zaccone e Niccolò Antonelli.

La classifica