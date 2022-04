Moto2 Portimao: Joe Roberts, promessa americana in trionfo

L’ultimo trionfo in classe intermedia era arrivato con John Kocinski nel 1990. Oggi il digiuno americano è finito, festeggia Joe Roberts con il suo primo successo in Moto2! Un risultato arrivato alla fine di una giornata pazza ma ben sfruttata dall’alfiere Italtrans, al traguardo con ampio margine sugli inseguitori. Seconda piazza per Celestino Vietti, sempre più leader con altri 20 punti importantissimi, completa il podio un solido Jorge Navarro. Ma è capitato davvero di tutto sulle montagne russe del tracciato portoghese, ecco il resoconto della “doppia corsa” disputata.

Gara 1

Super partenza di Canet e Beaubier, con Arbolino e gli Honda Team Asia immediatamente a ruota. Disastro invece per Dixon finito ai margini della top ten. Da ricordare però che Chantra deve scontare la sanzione per il botto ad Austin, cosa che fa già nei primi giri, perdendo quindi svariate posizioni. Non mancano alcune gocce di pioggia fin dal via, mentre finisce presto la gara di Ramírez, scivolato alla curva 13. Il brutto pasticcio però arriva poco dopo: l’improvviso intensificarsi della pioggia alla curva 2 provoca gli highside in sincro di Canet, Beaubier ed Ogura al comando, seguiti poco dopo da Fernandez, Arbolino, Chantra, Lowes, Arenas, Corsi, Van den Goobergh con la sua KALEX in fiamme. Inevitabile la bandiera rossa, non mancano brividi per alcune carambole (su tutti Ogura quasi falciato da una moto), ma fortunatamente i piloti stanno bene. Scatta quindi la corsa contro il tempo per sistemare le moto per la ripartenza…

Gara 2

Il programma viene rivisto, sarà una gara-sprint di appena sette giri e con la griglia di partenza basata sulla classifica dell’8° giro prima dell’interruzione. Ripartirà chi è tornato al box in un intervallo di tempo di cinque minuti e senza aver effettuato tagli di pista per rientrare. Tanti protagonisti quindi si ritrovano fuori dalla corsa! Della prima fila si salva solo Dixon, Vietti scala la classifica e scatta ben più avanti rispetto a quanto fatto in qualifica. Senza Dalla Porta, fermato da un problema alla moto.

Scatta al meglio Dixon, tallonato da Roberts, Aldeguer e Vietti, ma ecco subito un altro incidente: il britannico di Aspar Team cade e distrugge la moto, che occasione buttata… Finisce anzitempo anche la corsa di Antonelli, mentre in testa Joe Roberts ci mette poco a volare via. Nessuno riesce più a prenderlo, ecco il primo trionfo americano dagli anni ’90! Dietro di lui invece è battaglia, ma emerge Celestino Vietti, che raddrizza con GP difficile con 20 punti preziosissimi. Terzo è Jorge Navarro, capace di gestire al meglio i sette giri con un problema ad un ginocchio.

La classifica di gara

La classifica Moto2 iridata