Moto2 Portimao: Alessandro Zaccone ricomincia da capo

Alessandro Zaccone sta pagando lo scotto del debutto in Moto2. Il ventitreenne riminese è alla sua prima stagione nel Mondiale Moto2, con il team Gresini Racing. A differenza della maggior parte dei piloti di questa categoria, non arriva dal Mondiale Moto3. Zaccone è cresciuto nei campionati delle derivate di serie, certamente molto più economici ma comunque formativi. In passato ha partecipato all’ Europeo Superstock 600, alle gare europee del Mondiale Supersport, al CEV e negli ultimi due anni al Mondiale MotoE conquistando una vittoria e 3 secondi posti.

Per lui correre in Europa è un po’ la fine di un incubo. Le piste extra europee non le conosceva minimamente. Nelle prime quattro gare non ha conquistato neppure un punto e si è ritrovato spesso nelle retrovie come del resto altri rookies. Eppure il talento non gli manca: in MotoE ed in Supersport era quasi sempre a punti e spesso lottava con i primi.

Alessandro Zaccone, pronto per Portimao?

“Sì, sono molto contento di iniziare le gare europee, non vedevo l’ora! Finalmente iniziano le piste che già conosco ed avremo un po’ più tempo per lavorare”.

Le prime gare sono da dimenticare.

“Sono state abbastanza difficili. Onestamente mi aspettavo di essere più competitivo, da subito. Purtroppo abbiamo fatto un po’ fatica, abbiamo avuto qualche problemino e stiamo ancora un po’ rincorrendo. Mi dispiace molto perché i test invernali erano andati abbastanza bene e, specialmente a Jerez, ero andato abbastanza forte”.

Obbiettivi?

“Ora il mio obbiettivo principale è recuperare il giusto feeling con la moto. Stiamo lavorando tanto, stiamo scoprendo molte cose nuove quindi, da qui a breve, spero di essere più competitivo e fare delle belle gare”.