Moto2 Portimao-2: Vince Remy Gardner, per il titolo tutto a Valencia

Remy Gardner coglie uno splendido successo a Portimao. Ma il secondo posto di Raúl Fernández prolunga la lotta iridata fino a Valencia.

Colpo del leader Moto2 in questo penultimo round stagionale, proprio sulla pista della sua prima vittoria. Remy Gardner riesce ad avere ragione di Raúl Fernández ed a conquistare un importante trionfo. Ora il vantaggio accumulato sul compagno di box e rivale è però di 23 punti, quindi si ferma a 3 lunghezze dal sogno iridato. La lotta continua così fino all’appuntamento della prossima settimana a Valencia, da notare anche che l’australiano è ancora piuttosto dolorante dopo il botto nelle libere… Terzo gradino del podio infine per Sam Lowes, che tenta pure la rimonta sul rookie spagnolo, senza però riuscirci. Da segnalare il 5° posto del rookie Cameron Beaubier, al miglior piazzamento stagionale, ed appena dietro ecco Celestino Vietti, miglior italiano al traguardo.

La gara

Ricordiamo che Nagashima dovrà scontare una Long Lap Penalty per lentezza in traiettoria nel corso delle prove libere 2, creando difficoltà ad altri piloti. Lo scatto migliore dalla griglia è certo quello del duo KTM Ajo, che subito monopolizza la testa della corsa assieme a Bezzecchi, finisce alla curva 13 invece la gara di Chantra. Pochi giri ed ecco KO anche i rookie Arenas e Ogura più Dixon, Vierge, Baldassarri. Guardando in alto, in breve tempo la top 3 citata riesce a darsi alla fuga, finché a metà gara l’italiano, tra l’altro protagonista anche di uno scossone senza conseguenze, inizierà a perdere costantemente terreno… La lotta per la vittoria rimane tra Raúl Fernández e Remy Gardner, senza nessun altro in mezzo. Non lo scenario ideale per l’australiano per chiudere i conti, infatti per soli tre punti non ci riesce. Ma arriva comunque una dimostrazione di forza nei confronti del collega, ecco a referto il quinto trionfo stagionale, il sesto in carriera. Il secondo posto del #25 (resistendo di poco su un Sam Lowes in rimonta) però rinvia la resa dei conti a Valencia. Alla fine Baltus riceve 3 secondi di penalità, Nagashima e Bulega perdono una posizione per track limits.

La classifica

Foto: motogp.com