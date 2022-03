Moto2: occhio ad Ai Ogura, tra gli obiettivi 2022 e quelle voci MotoGP

L’anno scorso Ai Ogura ha messo a referto un’ottima stagione d’esordio in Moto2. Oscurata dalla sorpresa Raúl Fernández, ma è stato il secondo miglior debuttante grazie a piazzamenti decisamente solidi, tra i quali spicca un podio. Quest’anno il pilota Idemitsu Honda Team Asia cerca il salto di qualità, sulla scia dell’ottimo processo di crescita messo in atto quand’era in Moto3. Un percorso da ripetere in middle class, forse con uno sguardo anche al futuro: non manca infatti qualche voce in ottica MotoGP…

Gli obiettivi 2022

La nuova stagione è appena iniziata, con due GP in archivio tra Qatar e la novità Indonesia. Ai Ogura ha messo a referto in entrambi i casi un solido sesto posto, un buon inizio per un ragazzino certamente da tenere d’occhio dopo il percorso Moto3. Ricordiamo che ha chiuso la prima annata completa da 10° iridato e con un podio, mentre nella stagione successiva è stato uno dei tre contendenti per il titolo fino all’ultima corsa! Nel 2021 ha chiuso 8° e con un podio, mancando altre grandi occasioni con qualche errore “da principiante”. E quest’anno? “Credo di dover dire qualcosa del campionato” ha scherzato ai microfoni di motogp.com. Ma non troppo. “L’obiettivo è la top 3” ha aggiunto. “Ho già disputato due gare, non positive ma nemmeno negative. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare nelle posizioni in cui voglio stare.”

Occhio al futuro

Ma non c’è solo il presente da considerare. C’è anche la MotoGP, categoria in cui i contratti sono praticamente tutti in scadenza. Tranne per Bagnaia, fresco di rinnovo, tutti gli altri dovranno pensare anche al proprio futuro. Recentemente il nome dell’astro nascente Ai Ogura è stato associato proprio alla classe regina per la stagione 2023, precisamente al team LCR Honda, o meglio al “lato Idemitsu” che schiera Takaaki Nakagami. In breve si ipotizza una sorta di “scambio” tra giapponesi, anche se al momento sono solamente voci. Il diretto interessato cosa ne pensa? “Sento di non essere ancora pronto” è la risposta del pilota Honda Team Asia. “No comment” ha concluso, concentrato solamente sul suo presente in Moto2.

Foto: motogp.com