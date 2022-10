Moto2: Navarro e Corsi fuori dall’ospedale, i sorrisi dopo la paura

Immagini da brividi a Phillip Island, un episodio Moto2 che poteva finire molto male. Jorge Navarro e Simone Corsi invece se la sono cavata “solamente” con una lesione a testa. Frattura del femore per lo spagnolo, operato già nella giornata di ieri al Alfred Hospital di Melbourne, infortunio ed intervento ad un mignolo per l’italiano. Sospiro di sollievo visto l’accaduto, ora entrambi dovranno pensare solo al proprio recupero. L’avventura Moto2 è finita per Navarro, dall’anno prossimo in Supersport, per Corsi tutto da valutare un eventuale rientro nel gran finale a Valencia.

Tra le polemiche per una gara che avrebbe dovuto essere prontamente interrotta (qui abbiamo spiegato il perché), fortunatamente non abbiamo dovuto parlare di gravi conseguenze. In un periodo nero per il motociclismo, i sorrisi di Jorge Navarro e Simone Corsi in primis, assieme ai rispettivi compagni di squadra Marcos Ramírez (che ha postato la foto sui suoi canali social) ed Aron Canet sono la notizia migliore dopo il pauroso incidente sulla pista australiana. Chiaramente non li vedremo in azione nel GP in Malesia, in programma tra pochi giorni, ma dopotutto è un problema secondario.

Foto: Twitter