Moto2: MV Agusta Forward, livrea omaggio alla Polizia di Stato

MV Agusta Forward Racing a Misano con una livrea speciale, frutto della collaborazione col Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Gli eventi di casa sono sempre occasioni per dare vita ad iniziative speciali. Nella categoria Moto2, questo è il caso del team MV Agusta Forward Racing, che disputerà i due eventi a Misano con una livrea particolare. I nuovi colori infatti sono quelli della Polizia di Stato (della quale fa parte Simone Corsi), con la quale è nato un progetto etico legato al Gruppo Sportivo Fiamme Oro – Settore Motociclismo.

Si vuole così sostenere il lavoro svolto in tema di prevenzione degli incidenti e della sicurezza stradale. Un messaggio soprattutto rivolto ai giovani, che sulla strada devono imparare a mantenere un giusto comportamento nel rispetto delle regole. Un omaggio alla Polizia di Stato però ben si adatta anche a questo periodo difficile, visto il lavoro instancabile anche da parte delle Forze dell’Ordine in particolare negli ultimi mesi di emergenza.

“Questo importante progetto ha come intento quello di parlare di etica” ha dichiarato il boss della squadra, Giovanni Cuzari. “I due messaggi principali che vogliamo far passare sono il “Never Drink & Drive”, quindi bere consapevolmente, e il guidare in sicurezza. Correre è un’emozione meravigliosa ma lo si deve fare solo in pista ed in sicurezza. Ci tengo a ringraziare Paolo Blora delle Fiamme Oro, che ci ha sostenuti nella creazione di questo progetto, il Ministero degli Interni e tutti coloro che si occupano della sicurezza in Italia e nel mondo.”

Queste le parole di Paolo Blora, DS Gruppo Sportivo Motociclismo Velocità Fiamme Oro. “Da sempre la Polizia di Stato, insieme al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, è impegnata nella sensibilizzazione dei cittadini per quanto concerne la guida responsabile. L’intento è quello di riuscire a raggiungere quante più persone possibili e questa collaborazione potrà dare ancora più voce al tema della sicurezza. Infine ci tengo ad aggiungere che questo progetto vuole anche essere un omaggio a tutti i miei colleghi che fanno un lavoro non facile a tutela di tutti i cittadini.”