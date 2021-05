La zampata di Remy Gardner. Primo successo stagionale di forza su Raúl Fernández, terzo è Marco Bezzecchi per penalità a Roberts (3° al traguardo).

Alla sesta gara della stagione 2021 ecco che arriva la prima vittoria dell’anno, la seconda in carriera. Remy Gardner riesce ad avere la meglio sul compagno di box Raúl Fernández, assicurandosi un successo al Mugello che gli garantisce la permanenza in testa alla classifica Moto2 iridata. Dietro al duo KTM Ajo, netto dominatore in gara, non è stata meno serrata la lotta per l’ultimo gradino del podio. Joe Roberts taglia per primo il traguardo, ma il passaggio sul verde all’ultimo giro comporta una penalità. Ringrazia Marco Bezzecchi, che porta così il tricolore sul podio del circuito toscano.

Tanti incidenti

Segnaliamo l’assenza di Thomas Lüthi, mentore e caro amico di Jason Dupasquier, che ha scelto di stare accanto alla famiglia del pilota. Che purtroppo ha perso la sua battaglia… Ma si continua, la Moto2 scatta regolarmente con il duo KTM Ajo in bella evidenza su Lowes ed il trio italiano Di Giannantonio-Arbolino-Bezzecchi, A referto nel corso dei giri svariate cadute distinte, con protagonisti Dalla Porta, Augusto Fernández, Baldassarri, Navarro, Vierge, Arenas. In testa appare chiara fin da subito la situazione, con tre piloti in fuga, mentre in seguito registriamo il ritiro di Di Giannantonio per caduta. Ma arriva anche il terzo zero consecutivo per Lowes, che saluta la seconda posizione finendo nella ghiaia delle Arrabbiata, mentre finirà KO anche Ramírez.

Fernández vs Gardner

Rivediamo una tendenza già osservata nei GP precedenti, ovvero il dominio del duo KTM Ajo: Fernández aveva tentato la fuga, sul finale però Remy Gardner gli si rifà sotto. All’ultimo giro ecco il guizzo vincente del leader Moto2, che riesce a superare il rookie ed a resistere al tentativo di risposta del collega. Arriva il primo successo stagionale, il secondo in carriera, che gli serviva proprio dopo il doppio trionfo del compagno di box. Anche dietro di loro è lotta serrata, con Bezzecchi che cerca il podio tricolore ma deve vedersela con un agguerrito Joe Roberts: alla fine sarà il pilota statunitense ad avere la meglio, ma ha toccato il verde! Marco Bezzecchi arraffa così un importante terzo gradino del podio. A referto anche una penalità di 6 secondi aggiunti per una doppia Long Lap Penalty non scontata da Tommaso Marcon.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

La classifica

Foto: motogp.com